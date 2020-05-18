В Азербайджане вступили в силу новые правила пользования земельными участками

В Азербайджане внесены изменения в "Правила пользования недрами для удовлетворения собственных потребностей землевладельцев в пределах принадлежащих им земельных участков".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, юридические и физические лица Азербайджанской Республики независимо от формы собственности и организационно-правовой формы могут осуществлять на принадлежащих им земельных участках для удовлетворения своих потребностей, без приобретения горнорудного отвода и специального разрешения на добычу общераспространенных полезных ископаемых на глубине до пяти метров без проведения взрывных работ и строительство подземных сооружений, а также бурение и эксплуатацию скважин до первого безнапорного водяного горизонта, не являющегося источником централизованного водоснабжения. Однако находки, выявленные в результате раскопок должны быть переданы в Министерство экологии и природных ресурсов.

Кроме того, при обнаружении во время использования недр редких геологических и минералогических производных, метеоритов, палеонтологических, археологических и других объектов, представляющих интерес для науки и культуры, работы должны быть прекращены, а министерство экологии и природных ресурсов должно быть немедленно уведомлено.