Албанский участок азербайджанского трубопровода начали заполнять газом

Началось заполнение газом 4-километрового участка Трансадриатического трубопровода (TAP) от греко-албанской границы до измерительной станции TAP в Билиште (Албания), сообщает Day.Az со ссылкой на консорциум TAP AG.

"Это начальная стадия процесса тестирования трубопровода в соответствии с национальными и международными стандартами безопасности и эксплуатации, целью которой является обеспечение полной безопасности и готовности инфраструктуры к работе. После ввода в эксплуатацию этого первого участка газ будет постепенно поступать в другие участки албанской части трубопровода в последующие недели и месяцы", - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.