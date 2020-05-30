Азербайджан более чем наполовину увеличил импорт автомобилей из Турции

В январе-апреле этого года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан увеличился на 55,97 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составил 29,726 миллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В апреле 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан вырос на 121 процент по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 7,812 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-апреле 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки сократилcя на 26,9 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 7,576 миллиарда долларов.

Экспорт автомобилей из Турции составляет 14,6 процента от общего экспорта товаров страны за январь-апрель текущего года.

В апреле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 596,301 миллиона долларов, что на 77,2 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт автомобилей из Турции в апреле 2020 года составил 6,6 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (апрель 2019-апрель 2020 гг.) Турция экспортировала автомобили на сумму 27,792 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)