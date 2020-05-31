Азербайджан увеличит экспорт хлопка

С начала года азербайджанский хлопок в основном экспортировался в Турцию.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор департамента сферы аграрного производства и торговли "Азербайджанской промышленной корпорации" Ильхам Байрамов.

По его словам, имеются определенные предложения покупателей из России, и в будущем планируется также экспортировать хлопок в этом направлении.

По словам директора, до настоящего времени 10 354 тонны хлопкового волокна было экспортировано в Турцию. Доходы от экспорта хлопка в Турцию за 2019 год составили 13 955 371 доллар США.

"Посев саженцев был задержан в этом году и начался 15 апреля. Причиной тому в основном является отсутствие необходимой температуры в почве из-за холодной и дождливой погоды. Планируется завершить посевы до 25 мая на 28 035 гектарах из 29 тысяч гектаров земли, то есть 96,7 процента, намеченных к посеву хлопка",- сказал он.

Как отметил Байрамов, в этом году 650 гектаров засеяны с использованием новых технологий и методов, в частности, методами двухрядного и капельного посева.

"Для повышения урожайности исключительное значение имеет своевременное использование удобрений. Для этого в почву в необходимом объеме вносятся азотные и карбамидные удобрения, в том числе аммофос и нитрат аммония",-подчеркнул он.

Напомним, что в прошлом году урожайность была предусмотрена на уровне 28 центнеров с гектара, а в этом году прогнозируется урожайность в 30 центнеров с гектара.

В этом году в период сева ООО Azərpambıq ASK применило несколько новых методов. В пример можно привести метод посева парными рядами. Благодаря данному методу можно засеять больше семян, что обуславливает высокую урожайность.