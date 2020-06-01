Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, это следует из отчета турецкого энергетического регулятора EPDK, опубликованного на сайте .

Согласно документу, всего за март этого года Азербайджан поставил 23,5 процента от общего объема импортного газа в Турции. Доля российского сырья составила 9,9 процента (389,7 миллиона кубометров). При этом год назад она составляла 33 процента (1,4 миллиарда кубометров), что было наибольшим показателем среди всех стран, отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Также по трубопроводным поставкам Россию обогнал Иран (14,2 процента), а по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) - Катар (20 процентов) и Алжир (13,7 процента).

В феврале сообщалось, что Турция начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана. В 2019 году поставки "Газпрома" в страну сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м.