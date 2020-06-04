В Нефтчале строится завод по разведению осетровых.

Об этом АПА сообщил директор Куринского опытно-экспериментального завода по разведению осетровых Эльшан Меджидов, передает Day.Az.

По его словам, в Нефтчале реконструируется часть Куринского опытно-экспериментального завода по разведению осетровых, ведется строительство завода с крупной инфраструктурой. Работы по реконструкции и строительству ведутся на базе нефункционирующего последние 20 лет Куринского опытно-экспериментального завода по разведению рыбы.

На начальном этапе на заводе будет производиться 100 тонн товарной рыбы и 10 тонн икры в год. Часть полученной продукции будет направлена на удовлетворение местного спроса, а остальная - на экспорт.

Отметим, строительство завода началось в октябре 2018 года. В ближайшее время ожидается его ввод в эксплуатацию. Доля государственных инвестиций на заводе составляет 51%, остальные 49% принадлежат ООО "Azərbaycan Fish Farm".