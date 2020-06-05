AccessBank поддерживает самозанятость в регионах страны (R)

AccessBank, будучи верным своей политике корпоративной социальной ответственности, продолжает претворять в жизнь проекты по поддержке различных групп населения. С целью улучшения социального положения жителей регионов с низкими доходами, AccessBank помог развитию собственного бизнеса нескольких семей, членами которых являются люди с ограниченными физическими возможностями и шехиды. Банк приобрел необходимое для ведения бизнеса оборудование и безвозмездно передал его вышеуказанным самозанятым предпринимателям, проживающим в Гяндже, Мингячнвире, а также Газахском и Сальянском районах.

AccessBank оказывает поддержку самозанятым в рамках меморандума о сотрудничестве для поддержки самостоятельной занятости уязвимых групп населения, подписанного между Центральным Банком, Ассоциацией Банков Азербайджана и Министерством Труда и Социальной Защиты Населения.

AccessBank, 90% портфеля которого составляют кредиты для бизнеса, очень хорошо понимает потребности малого бизнеса, так как обслуживает этот сегмент с 2002 года и является лидером микрофинансирования в стране. Оказывая поддержку самозанятым в запуске и развитии их бизнеса, банк преследует несколько целей. Помимо стимулирования развития микропредпринимательства, это и дальнейшее снижение уровня безработицы, и сокращение оттока ищущего работу населения из регионов страны - в города.

"Центральный Банк, совместно с Ассоциацией Банков Азербайджана и Министерством Труда и Социальной Защиты Населения проводит в жизнь очередной проект, в рамках которого банки не чувствуют себя конкурентами. Это проект, в котором банки страны - партнеры, имеющие одну миссию - помочь тем, кто хочет стать самозанятым, создать и развить свой бизнес. Этот проект проводится для талантливых и творческих людей, альтернативой для развития карьеры которых, в качестве наемного работника в государственном или частном секторе, может стать предпринимательство. Для AccessBank-а участие в этом проекте - это в том числе и поддержка тех, кто готов менять стереотипы и брать на себя смелость становиться самозанятым предпринимателем", - заявил Анар Гасанов, председатель правления AccessBank.

Следует отметить, что AccessBank начал поддержку самозанятых весной этого года и, покрыв на данный момент 4 региона, планирует продолжить помогать этой группе предпринимателей и в других регионах страны.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.