Ильхам Шабан: Пандемия не помешает восстановлению экономики Азербайджана

По итогам мая можно сказать, что восстановление экономики Азербайджана в условиях пандемии COVID-19 уже происходит благодаря росту цен на нефть.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Azernews сказал глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

По его словам, с начала лета цены на нефть начали расти, после чего последовало объявление Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия, члены ОПЕК и ОПЕК+ хотят продолжить сокращение добычи нефти с 1 мая по 1 сентября.

Шабан отметил, что в апреле 2020 года члены ОПЕК и ОПЕК+ прогнозировали цены на нефть в диапазоне 40-45 долларов за баррель, что, учитывая текущие темпы роста мировой экономики, а также влияние COVID-19, можно рассматривать как справедливый ценовой коридор сырой нефти.

"Однако волатильность все еще сохраняется, то есть цены на нефть колеблются в пределах 1-2 доллара между утренней и вечерней сессиями. С другой стороны, эта сделка ОПЕК+ является первым крупномасштабным знаком солидарности по стабилизации рынка среди нефтедобывающих стран", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что по итогам мая можно сказать, что процесс восстановления уже начался.

"Ценовой коридор в 40-45 долларов за баррель стабилизируется к 4-му кварталу. Хотя на ценообразование также будет влиять тот факт, что в скором времени появятся отчеты о странах c тенденциями экономического роста, а также уровень восстановления экономики в постпандемический период после ослабления режима карантина", - добавил эксперт.

Глава Caspian Barrel указал на важность нефти для Азербайджана как регулирующего звена в экономической стабильности и общем благосостоянии всех граждан, а также то, что цены на нефть очень важны для экономики страны.

"Цены на нефть играют большую роль в доходах страны, так как 75 процентов от общего объема экспорта составляют продажа сырой нефти, а если учесть экспорт газа нефтепродуктов и газа, то цифра достигает 91-92 процента. Поэтому цены на нефть, установленные на на межконтинентальной бирже в Лондоне, имеют большое значение для Азербайджана. Хотя цена азербайджанской нефти не устанавливается на этой бирже, но цена Azeril Light между продавцом и покупателем на торговых терминалах устанавливается по отношению к сорту Brent, - пояснил Шабан.

Кроме того, он заявил, что в этом году Азербайджан выполнил свои обязательства по сделке ОПЕК+ в административном порядке, то есть физически закрыла нефтяные скважины и сократила добычу. По его мнению, учитывая договоренность о сокращении добычи нефти на 3 млн баррелей в сутки, разумно ожидать добычу 34,5-35 млн баррелей, учитывая что год назад этот показатель составлял 37,5 млн баррелей в сутки.

"Если в постпандемический период цены на нефть достигнут 50 долларов за баррель, это положительно скажется на экономике страны в следующем году", - заявил эксперт.

Комментируя влияние COVID-19 на экономику страны, Шабан отметил, что капиталовложения в нефтегазовый сектор будут меньше в этом году по сравнению с прошлым годом.

"В настоящее время Государственная нефтяная компания и BP сокращают свои доходы. Это нормальная практика, так как во всем мире нефтяные компании переносят все проекты на следующий год, когда все будет восстановлено. Таким образом, они смогут завершить свой финансовый год не с потерями, а по крайней мере с минимальной прибылью", - пояснил он.

С другой стороны, продолжил эксперт, существуют еще несколько прибыльных проектов, которые все еще продолжаются в этом году в нынешних условиях.

"Например, в сентябре 2019 года было начато строительство платформы "Центральный-Восточный Азери", работа над этим проектом продолжается в этом году с минимальными затратами, и в следующем году будут проведены масштабные работы", - напомнил Шабан.

Что касается перспектив развития энергетического и нефтяного секторов, он подчеркнул, что положительным моментом в развитии этих секторов является то, что Азербайджан построил нефтеперерабатывающий завод в Турции, а также в прошлом году приобрел почти 10% в Антипинском НПЗ в Тюменской области. "Теперь рассматривается проект совместной переработки азербайджанской нефти в Беларуси", - резюмировал Ильхам Шабан.

Абдул Керимханов