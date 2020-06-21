Азербайджан сократил ввоз ковров из Турции

В январе-мае 2020 года экспорт ковров из Турции в Азербайджан снизился на 26,10 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 2,026 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.

В мае 2020 года экспорт ковров из Турции в Азербайджан сократился на 48,65 процента по сравнению с показателем мая 2019 года и составил 334 тысячи долларов.

Отметим, что в январе-мае 2020 года экспорт ковров из Турции на мировые рынки сократился на 18,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 851,602 миллиона долларов.

Экспорт ковров из Турции составляет 1,4 процента из общего экспорта товаров страны за январь-май текущего года.

В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки ковры на сумму 117,391 миллиона долларов, что на 50,2 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт ковров из Турции в мае 2020 года составил 1,2 процента общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала ковры на сумму 2,343 миллиарда долларов.