Польша поддерживает транспортные коридоры, проходящие через Азербайджан

Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию, в том числе проходящих через Южный Кавказ,

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в министерстве иностранных дел Польши.

"Такие маршруты также могут быть важным элементом политики ЕС. Это должно укрепить многоплановое сотрудничество между ЕС и странами "Восточного партнерства", включая Азербайджан", - сказали в МИД.

Было отмечено, что между Азербайджаном и Польшей существуют тесные связи в политической и экономической сферах.

"Польша считает Азербайджан очень важным экономическим партнером в регионе Южного Кавказа. Согласно данным польского статведомства, стоимость товаров, экспортированных из Польши в Азербайджан в 2019 году, достигла 83 миллионов долларов, а экспорт из Азербайджана в Польшу - около 5 миллионов долларов. Польша является шестой по объему поставок товаров в Азербайджан среди стран ЕС. Однако эти цифры не удовлетворяют ни Польшу, ни Азербайджан. Пока у нас нет статистических данных по торговле за первую половину 2020 года, но мы можем сказать, что первые месяцы 2020 года показали положительную динамику в нашей двусторонней торговле. При этом пандемия COVID-19 наверняка окажет негативное влияние на экономическое сотрудничество между двумя странами", - сказали в МИД Польши.

В ведомстве также подчеркнули, что торговое представительство Польского агентства по торговле и инвестициям, открытое два года назад в Баку, и Торговое представительство Азербайджана в Варшаве эффективно работают над тем, чтобы предоставить компаниям из двух стран необходимую информацию и полезные контакты для дальнейшего развития двустороннего делового сотрудничества.