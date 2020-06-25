Вкладчики 4 закрытых банков получили почти 84 млн. манатов компенсации

В рамках выдачи компенсации по защищенным вкладам в 4 закрытых банках 7 548 вкладчикам было выплачено 83,9 млн. манатов. 

Как сообщает Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Фонда страхования вкладов (ADIF) Турал Пириев. 