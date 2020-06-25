https://news.day.az/economy/1247688.html Вкладчики 4 закрытых банков получили почти 84 млн. манатов компенсации
Вкладчики 4 закрытых банков получили почти 84 млн. манатов компенсации
В рамках выдачи компенсации по защищенным вкладам в 4 закрытых банках 7 548 вкладчикам было выплачено 83,9 млн. манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Фонда страхования вкладов (ADIF) Турал Пириев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре