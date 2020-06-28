Запуск коридора Север-Юг расширит торговлю между Азербайджаном и Индией

Полный запуск Международного транспортного коридора Север-Юг ( INSTC) улучшит транспортное сообщение между Индией, Азербайджаном и Евразийским регионом, что облегчит торгово-экономическое взаимодействие Индии с Евразией и Европой, сказали Trend в посольстве Индии в Баку.

"Индия придает большое значение коридору Север-Юг с точки зрения укрепления транспортных связей и расширения торговли со странами Евразии, включая Азербайджан. Мы надеемся, что после полного ввода в эксплуатацию INSTC время и затраты на перевозку грузов из Индии в Россию будут значительно сокращены. Предполагается, что маршрут коридора Север-Юг из Мумбаи в Москву через Баку и Бандар-Аббас или порты Чабахар в Иране станет экономически более эффективным и на 40 процентов короче, чем текущий морской маршрут", - сказали в посольстве.

В ведомстве напомнили, что Индия является одним из основателей данной транспортной сети протяженностью 7200 километров, фундамент которой был заложен на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года. Азербайджан присоединился к этому соглашению в 2005 году. Всего 13 стран ратифицировали соглашение.

"Являясь одним из инициаторов строительства коридора Север-Юг, Индия принимает активное участие в развитии данного коридора. Федерация грузовых экспедиторов Индии (FFFAI) провела первый пробный запуск этого коридора с целью выявления узких мест / недостающих звеньев. Пробный заезд проводился по маршруту Нхава-Шева (Мумбаи) - Бандар-Аббас (Иран) - Тегеран-Бандар-Анзали (Иран), Астрахань (Россия); и Нхава-Шева (Мумба) - Бандар-Аббас (Иран) - Баку (Азербайджан)", - сказали в посольстве Индии.

В посольстве заявили, что после успешного пробного запуска коридора Север-Юг в 2014 году Федерация грузовых экспедиторов Индии в сотрудничестве с Министерством торговли Индии организовала конференцию по проекту коридора Север-Юг в Мумбаи 12 июня 2015 года, чтобы повысить осведомленность о потенциале и возможностях для торговли между странами-участниками данного проекта.