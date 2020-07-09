https://news.day.az/economy/1251943.html С АЧГ и «Шахдениз» до сегодняшнего дня добыто более 540 млн тонн нефти и конденсата
С АЧГ и «Шахдениз» до сегодняшнего дня добыто более 540 млн тонн нефти и конденсата
С момента ввода в эксплуатацию нефтегазового месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз" до 1 июля было добыто 541,2 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).
Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, за отчетный период с АЧГ было добыто 512,6 млн тонн нефти, с "Шахдениз" - 28,6 млн тонн конденсата.
Согласно информации, с момента ввода в эксплуатацию АЧГ и месторождения "Шахдениз" до 1 июля 2020 года было транспортировано на экспорт 541,1 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).
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