Нефтяной фонд завершил прошлый год с прибылью

По итогам 2019 года чистая прибыль Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) составила 4 316 219 тыс. манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на консолидированный финансовый отчет ГНФАР за 2019 год.

Напомним, 2018 год ГНФАР завершил с чистым убытком в размере 768 439 тыс. манатов.

Отметим, за отчетный период совокупные активы ГНФАР увеличились на 12,5% и достигли 74 311 156 тыс. манатов. Общие обязательства фонда увеличились на 7,3% и составили 1 088 816 тыс. манатов.