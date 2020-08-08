Предотвращение расточительства в госкомпаниях и либерализация экономики обеспечат социальную защиту граждан

Развитие либеральной экономики и преодоление экономического спада в свете пандемии коронавируса и падения цен на нефть являются одними из основных целей государства. К концу года правительством планируется восстановление экономики и снижение экономических потерь.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Джейхун Мамедов.

По его словам, необходимо предотвращать расточительство в государственных компаниях, а также тщательно прорабатывать те или иные проекты во избежание их неэффективности.

"Тенденция устранения убытков госкомпаний за счет государства должна прекратиться. Госкомпании должны действовать на основе нормального корпоративного управления. Эти компании обязаны своевременно информировать о причинах своих убытков и планах их устранения", - заявил парламентарий.

По мнению нашего собеседника, реформы налоговой системы наряду с обеспечением прозрачности деятельности частного сектора создали условия для увеличения налоговых поступлений.

"Ликвидация теневой экономики, прозрачная выплата налогов со стороны предпринимателей безусловно являются положительным результатом. При этом неудовлетворительность налоговой дисциплины госкомпаний и ее негативное влияние на экономическое и финансовое положение страны является недопустимым", - подчеркнул Мамедов.

Как отметил депутат, заявления Президента Ильхама Алиева в связи с либерализацией экономики заслуживают широкой поддержки.

"Для этого необходимо создать условия как для местных, так и иностранных инвесторов. Данные шаги положительно отразятся на инвестиционной привлекательности нашей страны, помогут снизить уровень безработицы, а также улучшить социальное благосостояние граждан", - заключил Джейхун Мамедов.

Абдул Керимханов