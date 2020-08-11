Между премьер-министров Азербайджана и главным исполнительным директором группы ВР состоялся телефонный разговор

Между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и главным исполнительным директором группы ВР Бернардом Луни 11 августа состоялся телефонный разговор, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе телефонного разговора сторонами была дана высокая оценка многолетним плодотворным и взаимовыгодным партнерским связям между Азербайджаном и ВР.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, была выражена уверенность в том, что это сотрудничество и в дальнейшем будет успешно развиваться.