https://news.day.az/economy/1261488.html Между премьер-министров Азербайджана и главным исполнительным директором группы ВР состоялся телефонный разговор
Между премьер-министров Азербайджана и главным исполнительным директором группы ВР состоялся телефонный разговор
Между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и главным исполнительным директором группы ВР Бернардом Луни 11 августа состоялся телефонный разговор, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе телефонного разговора сторонами была дана высокая оценка многолетним плодотворным и взаимовыгодным партнерским связям между Азербайджаном и ВР.
Также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, была выражена уверенность в том, что это сотрудничество и в дальнейшем будет успешно развиваться.
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