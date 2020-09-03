Литва увеличила импорт продукции из Азербайджана

В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Литвой составили 11,5 миллиона долларов США, что на 38,5 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Литву за первые семь месяцев этого года составил 1,7 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял 1,007 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Литва в 1,68 раз увеличила импорт продукции из Азербайджана, а долевое участие Литвы в общем экспорте Азербайджана выросло с 0,01 до 0,02 процента.

При этом импорт литовской продукции в Азербайджан в годовом исчислении вырос с 8,2 до 9,8 миллиона долларов США. Долевое участие Литвы в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,10 до 0,17 процента от совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-июль характеризуется дальнейшим смещением в сторону импорта продукции из Азербайджана. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 12,1 и 87,9 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года - 14,8 и 85,2 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Литву в общем товарообороте двух стран увеличилась на 2,7 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Литвой за отчетный период осталось отрицательным и составило 8,1 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза и осталось положительным, составив 3,2 миллиарда долларов США.