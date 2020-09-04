https://news.day.az/economy/1267922.html Минфин Азербайджана опубликовало прогноз по инфляции на следующие 4 года
Минфин Азербайджана опубликовало прогноз по инфляции на следующие 4 года
Ожидается, что в течение следующих четырех лет (2021-2024 годы) индекс потребительских цен в Азербайджане вырастет в среднем на 2,8%.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на заявление Министерства финансов Азербайджана о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2021 год.
Согласно прогнозам, инфляция в стране в 2021 году составит 3%, в 2022 году-2,8%, в 2023 году - 2,8%, в 2024 году-2,7%.
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