Минфин Азербайджана опубликовало прогноз по инфляции на следующие 4 года

Ожидается, что в течение следующих четырех лет (2021-2024 годы) индекс потребительских цен в Азербайджане вырастет в среднем на 2,8%.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на заявление Министерства финансов Азербайджана о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2021 год.

Согласно прогнозам, инфляция в стране в 2021 году составит 3%, в 2022 году-2,8%, в 2023 году - 2,8%, в 2024 году-2,7%.