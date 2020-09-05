Самая богатая нефтяная компания мира пойдет на беспрецедентный шаг

Пандемия коронавируса сильно повлияла на энергетическую отрасль, подтолкнув ведущих игроков к изменениям в бизнесе. В их число входит и саудовская Saudi Aramco, крупнейший и самый богатый производитель нефти в мире. Из-за обвала цен на сырье и снижения спроса компания может отказаться от многих проектов и продать часть активов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С апреля по июнь чистая прибыль гиганта упала на 73 процента (до 6,6 миллиарда долларов). Некоторые сделки за рубежом, заключенные до пандемии и имеющие важное геополитическое значение, могут быть приостановлены. Например, покупка 20 процентов акций нефтехимического бизнеса индийской Reliance Industries. Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Китае (стоимостью 10 миллиардов долларов) тоже заморожено. Aramco планирует отказаться и от планов по расширению нефтеперерабатывающего завода в США.

В сентябре Aramco объявила о создании нового подразделения, которое будет проводить переоценку портфеля компании, чтобы создать "устойчивость, гибкость и способность реагировать на меняющуюся динамику рынка".

Доходы Саудовской Аравии от нефти в мае снизились более чем на 60 процентов по сравнению со среднемесячным прошлогодним показателем в 16,8 миллиарда долларов.