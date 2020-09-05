Азербайджан продолжает наращивать импорт химпродуктов из Турции

В январе-июле 2020 года экспорт химпродуктов из Турции в Азербайджан вырос на 30,37 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 242,802 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.

В июле 2020 года экспорт экспорт химпродуктов из Турции в Азербайджан возрос на 23,59 процента по сравнению с показателем июля 2019 года и составил 39,340 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-июле 2020 года экспорт химпродуктов из Турции на мировые рынки сократился на 13,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 10,169 миллиарда долларов.

Экспорт химпродуктов составляет 11,3 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки химпродукты на сумму 1,582 миллиарда долларов, что на 8,5 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт химпродуктов в июле 2020 года составил 10,5 процентов от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июль 2019 - июль 2020) Турция экспортировала химпродукты на сумму 19,015 миллиарда долларов.