USAID о текущих проектах по поддержке женского предпринимательства в Азербайджане

При поддержке программы развития Организации Объединенных Наций (ПРО ООН) были изучены экономические возможности для предпринимательства и занятости среди женщин и молодежи в селах Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в представительстве USAID в Азербайджане.

По данным ведомства, при сотрудничестве в рамках этой программы с государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана, 98 женщин начали свой бизнес и увеличили доходы своих семей. Средства, выделенные Фонду развития предпринимательства для реализации проекта поддержки микро предприятий, помогли открыть более 60 предприятий, принадлежащих женщинам, и обеспечили участие в семинарах по развитию предпринимательства более 400 женщин по всей стране. "Этот проект также связан с проведением важной пропагандистской работы в гражданском обществе, частном секторе и государственными партнерами для поддержки улучшения условий труда и занятости женщин, а также нацелен на устранение традиционных запретов на работу для женщин в Азербайджане" - отметили в USAID.

Сообщается также, что USAID и Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, тесно сотрудничая с Международной миграционной организацией и министерством внутренних дел, поддерживает работу бакинского приюта для женщин, азербайджанского приюта для детей, приюта регионального общественного развития в Гяндже, а также Центра помощи жертвам бытового насилия при министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что USAID с 1991 года выделил Азербайджану более 377 миллионов долларов США в качестве гуманитарной помощи для поддержки сферы здравоохранения, а также экономических и демократических реформ в стране.