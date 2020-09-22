Нефтяная стратегия Президента Ильхама Алиева доказала свою эффективность и жизнеспособность

Интервью Day.Az с нефтехимиком, доктором химических наук, профессором Азербайджанского технического университета (АзТУ), автором множества научных трудов и книг по истории нефтяной промышленности, в том числе "Краткой истории азербайджанской нефти", Мир-Юсифом Мир-Бабаевым.

Азербайджанская нефтяная наука всегда была на острие мировой науки, многие из открытий в этой области были сделаны именно на азербайджанской земле, азербайджанскими специалистами. А "Контракт века", подписанный в 1994 г., с вовлечением крупномасштабных иностранных инвестиций в нефтяную индустрию независимого Азербайджана, стал началом большого пути в развитии не только нефтяной области, но и всей экономики республики благодаря продуманной и разносторонней нефтяной стратегии Общенационального лидера Гейдара Алиева и его последователя Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Величие нефтяной стратегии подтверждается и проведенной на днях с участием главы государства закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Я бы назвал это событие очередным доказательством жизнеспособности нефтяной стратегии Азербайджана.

Особенность нашей нефтяной стратегии заключается в том, что она стала крупным прорывом в освоении нефтяных и газовых богатств Азербайджана. Впервые были задействованы крупномасштабные иностранные инвестиции, а также вовлечены в нефтегазовую отрасль новейшие технологии. Была создана отвечающая мировым стандартам новая инфраструктура с применением новейшей техники и технологии при бурении и обустройстве глубоководных морских месторождений. Осуществлена автоматизация процессов нефтяных операций, компьютеризация технологических процессов и полученной информации.

Результатами является следующее: если в начале ХХ века Азербайджан был мировым лидером по добыче нефти (напомним, что в 1899-1901 гг. по абсолютному количеству добытой нефти бакинская нефтяная промышленность занимала первое место в мире, дав 11,5 млн. тонн нефти в год, а США - 9,1 млн. тонн), то в начале XXI века республика превращается в мощного газового экспортера в Каспийском регионе и на Кавказе в целом. Республика встала в ряд крупных нефтегазовых стран мира. Об этом свидетельствуют построенные и строящиеся трубопроводы (БТД, ТАNАР, ТАР, ЮГК). Кроме того, сегодня азербайджанская нефть транспортируется в более 35 стран мира.

"Контракт века", несомненно, стал отправной точкой для нынешнего развития нефтегазовой отрасли Азербайджана. Проект получил продолжение. Так, 14 сентября 2017 г. в Баку при участии Президента Ильхама Алиева состоялось подписание нового соглашения по разработке блока морских нефтегазовых месторождений "АЧГ" до 2050 г. с различными ведущими нефтекомпаниями: SOCAR, BP, Chevron, INPEX, Statoil, ExxonMobil, TP, ITOCHU и ONGC Videsh. Компании договорились о проведении работ с целью оценки строительства дополнительной добывающей платформы на контрактной площади АЧГ в азербайджанском секторе Каспия.

26 апреля 2018 г. SOCAR и BP подписали новое соглашение по блоку D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия. Соглашение было подписано Р. Абдуллаевым и Б. Дадли при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. По договору, рассчитанному на 25 лет, 50% доли участия будет принадлежать BP, а остальные 50% - SOCAR.

То есть, международный интерес к азербайджанской нефти не гаснет. А скептиков всегда хватало. Достаточно сказать, что разного рода слухов и домыслов в нефтяной истории Азербайджана было предостаточно. И при засыпке Биби-Эйбатской бухты (1909-1932 гг.), и при строительстве уникального керосинопровода Баку-Батум (1807-1907 гг.), и при подписании "Контракта века".

Вклад азербайджанских ученых в мировую нефтяную науку неоценим. Именно бакинцы стали инициаторами применения кустового наклонно направленного бурения на суше и в море, искусственного воздействия на разрабатываемые старые и вновь открытые пласты, одновременной эксплуатации нескольких горизонтов одной скважиной, сооружения намывных дамб для добычи нефти с морско­го дна и многих других технических новшеств.

Труд бакинских нефтяников (рабочих, инженеров и ученых) способствовал открытию и освоению новых месторождений нефти и газа не только в нашей республике, но и в других районах бывшего СССР и за рубежом (Индия, Бразилия, Вьетнам, Румыния и др.). Как тут не вспомнить слова главы СССР Леонида Брежнева, которые он произнес в Баку в 1982 г. на торжествах, посвященных вручению Азербайджанской ССР ордена Ленина: "Труд морских нефтяников больше чем героизм".

Азербайджанские ученые и нефтяники своей деятельностью внесли огромный вклад в развитие нефтяной отрасли республики, вписав золотыми буквами свои имена в мировую науку о нефти. Хотел бы назвать их поименно: Эйюб Тагиев, Юсиф Сафаров, Баба Бабазаде, Сабит Оруджев, Агакурбан Алиев, Азад Мирзаджанзаде, Фуад Самедов, Бахтияр Мамедов, Салех Годжаев, Алекпер Сулейманов, Гурбан Аббасов, Акиф Алиев, Хошбахт Юсифзаде и многие другие.

Лейла Таривердиева