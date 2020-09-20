Президент Ильхам Алиев: Интерес к нефтяному потенциалу Азербайджана в мире не уменьшается, наоборот, растет

Интерес к нефтяному потенциалу Азербайджана в мире не уменьшается, наоборот, растет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Реализация проектов идет успешно. Нашим основным источником дохода являются месторождения "Азери", "Чираг", "Гюнешли". Работы там идут по плану. В настоящее время там реализуется новый проект под названием "Центрально-Восточный Азери". Стоимость данного проекта составляет около 7 миллиардов долларов. В результате реализации этого проекта увеличится добыча из новых источников, что, естественно, обеспечит компенсацию спада", - сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время на месторождениях "Азери", "Чираг", "Гюнешли" действуют более 120 скважин, в то же время эти месторождения обладают богатейшими запасами газа. "Его условно называют "глубоким газом", и сейчас Государственная нефтяная компания вместе с партнерами ведет соответствующие работы по разработке "глубокого газа". Реализуется проект "Шахдениз-2". С каждым годом увеличивается объем газа, поставляемого в Турцию по трубопроводу ТАNАР. Если год назад азербайджанский газ находился на турецком рынке на 4-м, 5-м месте, то в настоящее время мы занимаем первое место, что очень важно и для нас, и для Турции, потому что газ обеспечивает энергетическую безопасность любой страны. Сегодня газ поступает в Турцию из братской страны, и будут предприняты дополнительные шаги по увеличению его объема. Газ, добываемый по второй фазе разработки месторождения "Абшерон", также будет поставляться по трубопроводу ТАNАР в Турцию, может поставляться и на другие рынки. Одновременно по плану идут работы по разработке месторождения "Карабах". Опорный блок, который мы сейчас видим здесь, будет отправлен в море. Надеюсь, что через год-два на месторождении "Карабах" будет добыта первая нефть", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, особенность данного месторождения в том, что запасов нефти там больше, и это имеет большое значение для сохранения добычи на стабильном уровне. "Еще один очень перспективный проект называется "Мелководный Абшерон". Этот проект тоже имеет большую перспективу. Через несколько месяцев и на этих месторождениях начнутся буровые работы. Надеюсь, что мы и там откроем крупные запасы нефти. По плану идут работы и в проектах "Умид"-"Бабек", в которых SOCAR участвует в одиночку. Это тоже очень перспективные проекты, и мы планируем повысить инвестиционную емкость данных проектов, добычу, потому что, повторяю, нам постоянно нужны энергетические ресурсы для внутренних потребностей, в то же время будет обеспечен наш экспортный потенциал. Есть и другие проекты, подающие большие надежды. В целом же, могу сказать, что хотя "Контракт века" был подписан в 1994 году и с того времени были подписаны многие контракты, прошло уже 26 лет, интерес к нефтяному потенциалу Азербайджана в мире не уменьшается, наоборот, растет", - подчеркнул глава государства.