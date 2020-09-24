Микаил Джаббаров: Дашкесанское месторождение сулит большие перспективы производства стальной продукции

Дашкесанское месторождение железной руды сулит большие перспективы для производства металлопродукции на основе местного сырья, которое заменит импортную продукцию.

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на министерство экономики, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, Дашкесанское месторождение железной руды имеет большой экспортный потенциал.

Министр сказал, что повторная эксплуатация месторождения положительно скажется на социально-экономическом развитии западного региона страны, укрепит позиции горнодобывающей промышленности, а также металлургии в ненефтяном секторе.

Министр экономики подчеркнул важность разработки месторождения железной руды с использованием новейших стандартов и передовых международных технологий.

Подчеркнув важность повторной эксплуатации месторождения с точки зрения создания новых рабочих мест, министр сказал, что этот процесс внесет особый вклад в развитие человеческого капитала.

Отметим, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана от шестого августа 2020 года, ЗАО AzerGold в рамках работ по подготовке первичного оценочного документа для повторного ввода в эксплуатацию Дашкесанского железнорудного месторождения и приступило к геофизическим исследованиям и геологоразведочным работам. Месторождение с запасами в объёме 350 миллионов тонн руды непрерывно эксплуатировалось с 1954 по 1994 год, в течение которых было добыто 92 миллиона тонн полезных ископаемых.