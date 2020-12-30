https://news.day.az/economy/1302988.html 1540 членов семей шехидов и участников Отечественной войны привлекли к программе самозанятости
1540 членов семей шехидов и участников Отечественной войны привлекли к программе самозанятости
После Отечественной войны Азербайджана к программе самозанятости привлечены 1540 человек.
Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы, передает Day.Az.
По его словам, 860 из них - это члены семей шехидов.
Он напомнил, что по поручению Президента Ильхама Алиева в стране реализуется программа самозанятости: "Эта программа является идеальной мерой для активной занятости".
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