Сферы деятельности в Азербайджане, которые показали рост в период пандемии

Несмотря на спад в условиях пандемии в таких секторах, как туризм, общественное питание, строительство, а также добыча нефти, в ненефтяной промышленности, производстве, распределении и поставке электроэнергии, газа и пара, сельском хозяйстве, в сферах информации и связи напротив наблюдался рост.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Он сообщил, что рост ненефтяной промышленности в Азербайджане более чем на 10 процентов в 2020 году на фоне 10-процентного спада в мировой промышленности является похвальным.

"В целом принятые государством во время пандемии меры экономической поддержки, а также реформы по улучшению деловой среды в последние годы будут способствовать процессу восстановления в 2021 году в некоторых секторах экономики, переживающих спад. Также в 2020 году начались работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях Карабаха. В 2021 году будет проделана большая работа по возобновлению экономической активности на освобожденных от оккупации территориях и возвращению туда населения.

Государственный бюджет следующего года можно охарактеризовать в контексте поддержки реконструкции и экономического роста. В 2020 году произошло снижение инвестиций в основной капитал из внутренних источников и, наоборот, увеличение из внешних источников. В соответствии с целью экономики Азербайджана на ближайшие 10 лет по двукратному росту, увеличение капиталовложений продолжает оставаться основным вызовом", - добавил Вюсал Гасымлы.