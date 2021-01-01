Азербайджан заработал десятки млн. долларов на экспорте перед Новым годом

В ноябре 2020 года азербайджанский портал Azexport реализовал экспортные заказы на сумму 41,1 миллиона долларов, что на 25 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года, следует из "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно этим данным, в январе-ноября 2020 года Azexport реализовал экспортные заказы на cумму 553,3 миллиона долларов.

За 47 месяцев своей деятельности портал Azexport выполнил заказы на поставку ненефтяной продукции из Азербайджана на сумму 1,138 миллиарда долларов в 142 страны мира.

В ноябре 2020 года Топ-10 экспортируемых товаров портала Azexport составили: косметические средства, сухое молоко, яйца, мука, картофель,табак, сливочное масло, фундук, хлопок и хлопковое масло.

Отметим, что ресурс Azexport (www.azexport.az) создан по распоряжению главы государства "О создании единой базы товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского производства. Он является эффективной платформой для реализации этих товаров на внешнем и внутреннем рынках.