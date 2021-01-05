Решение Тарифного совета приведет к улучшению качества топлива

Азербайджан стремительно развивается несмотря на пандемию коронавируса. В нашей стране регулярно растет объем заработной платы граждан, пенсии, социальные пособия и другие выплаты. Поэтому решение Тарифного совета повысить в стране розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо является вполне объяснимым.

Об этом Day.Az сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Депутат отметил изменение подходов к окружающей среде за последние годы:

"Есть положительная тенденция. Охрана окружающей среды - это своего рода защита человека. Поэтому следует стремиться к использованию более качественного топлива. А цена на качественный товар, как известно, всегда более высокая", - пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что эксплуатация дизельных автомобилей, широко используемых в Азербайджане, наносит серьезный ущерб окружающей среде:

"Выхлопные газы дизельных моторов очень вредны как для владельцев автомобилей, так и для окружающей среды. Поэтому те, кто наносят вред окружающей среде, должны за это платить. С этой точки зрения решение Тарифного совета является оправданным", - полагает депутат.

Наш собеседник также привел примеры выгоды решения Тарифного совета.

"Данное решение положительно отразится на динамике производства и потребления. Будет производиться больше продукции, от этого выиграет общий рынок. Поэтому не стоит реагировать на рост цен однобоко", - заключил Муса Гулиев.

Абдул Керимханов