https://news.day.az/economy/1304501.html В освобожденном Агдаме засеяно зерном уже более 700 гектаров
В освобожденном Агдаме засеяно зерном уже более 700 гектаров
Продолжается разминирование освобожденных территорий в Агдамском районе.
Об этом сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти Агдамского района Аллахверен Алиев, передает Day.Az.
Он отметил, что на освобожденных территориях начался посев зерна: "Уже вспахано и засеяно более 700 гектаров, и этот процесс продолжается".
А.Алиев добавил, что после полной очистки территорий от мин начнется работа по их восстановлению.
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