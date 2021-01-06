В освобожденном Агдаме засеяно зерном уже более 700 гектаров

Продолжается разминирование освобожденных территорий в Агдамском районе.

Об этом сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти Агдамского района Аллахверен Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что на освобожденных территориях начался посев зерна: "Уже вспахано и засеяно более 700 гектаров, и этот процесс продолжается".

А.Алиев добавил, что после полной очистки территорий от мин начнется работа по их восстановлению.