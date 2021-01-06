Изменение цен на топливо в Азербайджане может снизить интерес к некоторым видам автомобилей

Изменение цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо в Азербайджане вследствие снижения разницы в цене между этими двумя видами топлива может привести к некоторому падению цен на атомобили, работающие на дизеле.

Об этом в среду сказал Trend эксперт по вопросам имущества Рамиль Османлы, передает Day.Az.

По его словам, изменение цен на дизель может в некоторой мере снизить интерес к автомобилям, работающим на этом топливе.

"Разница в цене между дизельными и бензиновыми автомобилями одной и той же модели, с одинаковой мощностью и комплектацией колебалась в районе 3-5 тысяч манатов. Считаю, что теперь эта разница снизится до 1-2 тысяч манатов.

Считаю, что в целом изменение цен на топливо не окажет существенного влияния на авторынок.

На стоимость автомобилей могут повлиять определенные постановления, связанные с определенными ограничениями на импорт, повышениями налогов, акцизных пошлин, и другие подобные решения. Изменение цен на топливо не способно серьезно изменить ситуацию на автомобильном рынке", - добавил Османлы.