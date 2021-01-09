В Азербайджане используют новые инструменты цифрового маркетинга

Предприниматели Азербайджана используют новые инструменты цифрового маркетинга и специальных программных приложений для продвижения своих товаров.

Об этом сказала Trend в среду исполняющая обязанности директора Научно-исследовательского института экономических реформ при министерстве экономики Арзу Гусейнова, передает Day.Az.

"Сегодняшние результаты цифровой трансформации уже не вернутся к прежнему уровню. Уровень индустриализации в Азербайджане на порядок выше, чем в соседних государствах, что делает страну ближе к достижению целей четвертой промышленной революции.

Гусейнова отметила, что в Азербайджане осуществляется ряд реформ по поддержке экономики. Основной их целью является развитие сельскохозяйственного и непромышленного секторов.

Говоря о результатах проведенных до сегодняшнего дня реформ, Гусейнова подчеркнула рост экспорта сельскохозяйственной продукции.

"С другой стороны, правительство уделяет приоритетное внимание механизмам поддержки частного сектора", - добавила она.