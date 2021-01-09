В Азербайджане готовят проект топливно-энергетического баланса страны на следующие 4 года

Будет подготовлен проект топливно-энергетического баланса страны на 2022 год и последующие три года.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в распоряжении, подписанном сегодня премьер-министром Али Асадовым "С целью обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики "О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

В соответствии с распоряжением, министерства энергетики, экономики и финансов в течение пяти месяцев разработают и представят в Кабинет Министров проект топливно-энергетического баланса страны на 2022 год и последующие три года.