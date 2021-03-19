ОАО "Муганбанк" порадовал семьи шехидов накануне Новруз байрам

В борьбе с пандемией коронавируса (Covid-19), по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения. К данной программе поддержки присоединилось также ОАО "Муганбанк".

Накануне праздника Новруз, не забывая о социальном благе населения, ОАО "Муганбанк" порадовал ветеранов Второй Карабахской войны, семьи шехидов и малообеспеченных граждан. Гражданам были предоставлены все необходимые оборудования и инструменты для учреждения своих микро-бизнесов, что послужило воплотить их мечту в реальность.