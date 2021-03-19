В преддверии Новруза предотвращается завышение цен

Для своевременного выявления и предотвращения необоснованного завышения цен на фоне увеличения спроса на ряд продуктов питания в преддверии праздника Новруз Государственная налоговая служба и Госслужба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана увеличили интенсивность мониторингов потребительского рынка.

Результаты проверок анализируются на предмет необоснованного завышения цен.

Как сообщили Day.Az в Госслужбе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, также проведена просветительская работа, предпринимателям даны рекомендации в связи с недопущением необоснованного роста цен, правильным указанием цен на рынках, укреплением сотрудничества между производителями и сетями розничной продажи, серьезным и оперативным расследованием вопросов в случае недовольства потребителей по поводу качества и стоимости товара, а также обеспечением прав потребителей.

В госслужбе отметили, что в отношении субъектов предпринимательства, совершающих действия, нарушающие права потребителей, в том числе допускающих необоснованное завышение цен, будут приняты серьезные меры.