У Азербайджана и Беларуси есть серьезный потенциал для развития сотрудничества

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

"Рада нашей встрече. Прежде всего хотела бы отметить тот уровень политического диалога и ту динамику, которая складывается в сотрудничестве между нашими странами. Это не может не радовать, - сказала Наталья Кочанова. - Для нас Азербайджан близкий друг, это действительно так. И, конечно, это благодаря тем добрым отношениям, которые сложились между главами наших государств".

Спикер отметила, что у стран есть еще очень серьезный потенциал в торгово-экономическом и политическом сотрудничестве, гуманитарной сфере.

"Конечно, мы сделаем все для того, чтобы развивать наши добрые отношения и в дальнейшем, - подчеркнула она. - С большим удовлетворением мы констатируем, что товарооборот Беларуси и Азербайджана за 2020 год вырос в 1,5 раза и достиг уже практически $450 млн. Для этого были предприняты очень важные шаги. Ну а для меня как куратора нефтеперерабатывающей отрасли важно было, что мы четко закрепили поставки азербайджанской нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы. Уровень сотрудничества между нашими предприятиями машиностроения тоже заслуживает похвалы. Думаю, есть еще много перспектив в нашем сотрудничестве".

Наталья Кочанова констатировала динамичный уровень визитов между странами на высшем и высоком уровне. "К сожалению, в 2020 году нам несколько помешала пандемия. Поэтому все это было в большей степени в режиме онлайн. Но, я думаю, все наладится и мы продолжим наше тесное сотрудничество и будем встречаться. Все те инициативы, которые будут появляться у парламентариев Беларуси и Азербайджана и будут находить воплощение в жизни, мы будем, несомненно, поддерживать. Мы подумаем над организацией визита к нам коллег из Азербайджана. Сейчас, я знаю, прорабатывается визит на самом высоком уровне. Я еще раз заверяю вас, что мы со своей стороны сделаем все, чтобы это сотрудничество было долгосрочным, плодотворным и наши добрые отношения сохранялись многие годы", - добавила председатель Совета Республики.

Спикер уверена, что молодежи двух стран также необходимо активнее сотрудничать. "При Национальном собрании Беларуси работает Молодежный парламент. И, конечно, мы бы хотели, чтобы молодежь нашей страны более активно сотрудничала с молодежью Азербайджана", - сказала Наталья Кочанова.

Латиф Гандилов поблагодарил председателя Совета Республики за возможность встречи и такую высокую оценку двусторонних отношений. "За последние 25 лет между нашими странами сложились очень конструктивные, плодотворные и результативные отношения. И личное отношение глав государств определило их характер. Мы не только близкие, дружественные страны, но и стратегические партнеры. Это очень меняет характер наших отношений. За годы своей работы в Беларуси у меня была задача укрепить эти стратегические отношения, чтобы вывести их на еще более высокий уровень. В 2016 году, вы знаете, состоялся визит Александра Лукашенко в Азербайджан, в 2018-м был ответный государственный визит и были очень хорошие договоренности относительно развития наших отношений, - отметил он. - Время течет, все меняется. И поэтому мы должны в этой меняющейся ситуации найти свои задачи, которые ставим перед нашими народами, государствами для дальнейшего развития".