Начался экспорт продукции из Азербайджана в Турцию на льготных условиях

В соответствии с подписанным между правительствами Азербайджана и Турции Преференциальным торговым договором, субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории двух стран, с 1 марта текущего года получили возможность воспользоваться льготами, установленными в рамках годовой тарифной квоты по товарам.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе по антимонопольной политике и контролю над потребительским рынком, теперь на основании обращения субъекта предпринимательства, поступившего в службу в электронном порядке, предоставлен первый сертификат на экспорт 72 620 кг хурмы на льготных условиях.