https://news.day.az/economy/1332074.html Навстречу солнечным дня со здоровой кожей (R)
Для дополнительной информации:
Навстречу солнечным дня со здоровой кожей (R)
С 7 по 30 апреля поторопитесь приобрести специальные cолнцезащитные товары от брендов VICHY и LA ROCHE-POSAY со СКИДКОЙ 30%!
Вы можете онлайн приобрести любимые товары на сайте aptekonline.az или же при помощи мобильного приложения aptekonline.az, также приобрести товары по акции вы можете во всех филиалах сети аптек Zəfəran, Kanon и Günəbaxan.
Не пропустите эту возможность!
Ознакомиться со скидочными товарами можно, перейдя по ссылке:
Для дополнительной информации:
*7700
055 251 77 00 (whatsapp)
aptekonline.az
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре