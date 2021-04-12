МВФ повысил прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в этом году составит 680 тысяч баррелей, что на 10 тысяч баррелей больше предыдущего прогноза.

Как сообщает Day.Az , об этом говорится в апрельском выпуске отчета "Перспективы развития региональной экономики" МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии.

По прогнозам МВФ, в 2022 году этот показатель снизится до 660 тысяч баррелей.

По оценкам фонда, Саудовская Аравия (9,24 миллиона баррелей в сутки) и Туркменистан (190 тысяч баррелей в сутки) будут крупнейшими производителями нефти на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.