https://news.day.az/economy/1333294.html МВФ повысил прогноз по добыче нефти в Азербайджане
МВФ повысил прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в этом году составит 680 тысяч баррелей, что на 10 тысяч баррелей больше предыдущего прогноза.
Как сообщает Day.Az , об этом говорится в апрельском выпуске отчета "Перспективы развития региональной экономики" МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии.
По прогнозам МВФ, в 2022 году этот показатель снизится до 660 тысяч баррелей.
По оценкам фонда, Саудовская Аравия (9,24 миллиона баррелей в сутки) и Туркменистан (190 тысяч баррелей в сутки) будут крупнейшими производителями нефти на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
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