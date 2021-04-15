Узбекистан рассматривает возможность возобновления авиарейса Ташкент-Баку

Узбекистан активно рассматривает возможность возобновления авиасообщения с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, выступая на онлайн-форуме B2G, организованном Caspian Energy Club.

По его словам, речь идет о возобновлении авиарейсов Баку-Ташкент и Ташкент-Баку: "В настоящее время постепенно возобновляются рейсы между Узбекистаном и рядом других стран, и мы активно работаем над этим. Наряду с восстановлением регулярных прямых авиарейсов, мы также можем обсудить организацию полетов лоукостеров".

Отметим, что в связи с пандемией авиакомпания "Uzbekistan Airways" в прошлом году приостановила выполнение рейсов по маршруту Ташкент-Баку.