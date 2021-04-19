Грузия увеличила импорт нефти из Азербайджана

В первом квартале этого года Грузия импортировала из Азербайджана 42 970,4 тонны нефти на сумму 20 109,5 тыс. долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Отмечено, что в годовом выражении стоимость экспортированной из Азербайджана продукции в 2,2 раза или на 10 764,7 тыс. долларов больше, объем - на 19 425,5 тыс. тонн, или на 82,5% больше. Так, за первые 3 месяца 2020 года Грузия импортировала из Азербайджана 23 544,9 тонны нефти на сумму 9 344,8 тыс. долларов.