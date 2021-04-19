Завершена прокладка линий электропередачи к Шуше

С целью обеспечения необходимой координации в решении вопросов энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана, руководствуясь необходимыми поручениями и задачами по применению концепции "Зеленая энергия", восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры на этих землях, определенными Президентом Азербайджана Ильхамом на совещании по итогам 2020 года, состоялось очередное заседание в формате видеоконференции Рабочей группы по вопросам энергоснабжения, созданного в Межуправленческом центре, сообщает Day.Az.

В ходе заседания было отмечено, что уже завершены работы по прокладке линий электропередачи и строительству подстанции в городе Шуша.

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