Новая модель экономики Азербайджана в новой реальности

Визит Президента Ильхама Алиева в Гаджигабульский район соответствует проводимой главой государства политике модернизации регионов страны. В ходе поездки глава государства принял участие в открытии ряда стратегически значимых проектов, таких как Гаджигабульский промышленный квартал, агропарк ООО Agro Dairy, подстанции "Гарасу" и "Шамахинского агропарка Азерсун". Данные проекты повысят благосостояние населения Гаджигабульского района, поскольку большое количество местных жителей будут обеспечены работой на этих предприятиях.

Об этом Day.Az сказала председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

По ее словам, открытие социально-экономических объектов и проделанная работа показывают, что Президент Ильхам Алиев обеспечил устойчивое развитие экономики Азербайджана, и, что самое главное, представил новую модель экономического роста и развития в постпандемический период.

"Пандемия оказала негативное влияние на мировую экономику, в том числе и Азербайджана. Тем не менее, правительство Азербайджана продолжает обеспечивать социально-экономическую стабильность благодаря эффективным мерам. В Азербайджане вовремя выплачиваются социальные выплаты, а также оказывается государственная помощь предпринимателям и фермерам", - заявила депутат.

Парламентарий далее отметила, что недавно открывшиеся Гаджигабульский промышленный квартал и агропарки отражают картину нового этапа развития Азербайджана в постпандемический период.

"Каждый завод, предприятие, агропарк - это новые рабочие места и инвестиции. В нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат. Сегодня иностранные компании без колебаний вкладывают средства в различные сферы экономики Азербайджана, что означает конкуренцию на рынках, рост налоговых поступлений, открытие новых рабочих мест и развитие экономики в целом", - заключила Садагат Велиева.

Абдул Керимханов