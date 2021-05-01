Румыния и Азербайджан имеют большой потенциал для развития торговых отношений

Румыния и Азербайджан имеют большой потенциал для развития двусторонних торговых отношений,

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в румынском МИД.

В ведомстве заявили, что обоим государствам необходимо быть активнее, помогая румынским и азербайджанским компаниям открывать и использовать бизнес-возможности на обоих рынках.

"Для наших деловых кругов важно осознать, что экономика и Румынии, и Азербайджана за последние годы стала намного более комплексной. Например, Румыния теперь имеет сильную, разнообразную производственную и промышленную базу с широким спектром специализированных, конкурентоспособных продуктов и услуг, которые могут удовлетворить некоторые потребности Азербайджана", - сказал представитель министерства.

В то же время, по его словам, экономика Азербайджана диверсифицируется, и в долгосрочной перспективе ненефтяной экспорт страны вырастет, что будет хорошей причиной для поиска новых рынков, таких как Румыния.

"В наших торговых отношениях есть неиспользованный потенциал, и нам необходимо долгосрочное видение и планирование, чтобы иметь возможность устойчиво расширить ассортимент продаваемых продуктов. Конечно, в этом процессе нам необходимо в полной мере использовать инструменты, предоставляемые Совместной межправительственной комиссией, которая остается единственным наиболее важным форумом для подведения итогов текущих проектов и определения приоритетов на будущее", - заявил сотрудник министерства.

Представитель МИД также подчеркнул, что стандарты качества услуг и деятельности SOCAR в Румынии высоко ценятся потребителями.