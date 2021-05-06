Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 26,5%

По предварительным результатам за январь-апрель текущего года,ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 26,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Министр отметил, что только в апреле был зафиксирован рост на 62,5%.

"Меры по стимулированию ненефтяного экспорта в Азербайджане ускорили рост в этой сфере. Несмотря на последствия пандемии, показатели положительные", - написал министр.