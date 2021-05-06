https://news.day.az/economy/1340569.html Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 26,5% - Микаил Джаббаров
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 26,5% - Микаил Джаббаров
По предварительным результатам за январь-апрель текущего года,ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 26,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.
Министр отметил, что только в апреле был зафиксирован рост на 62,5%.
"Меры по стимулированию ненефтяного экспорта в Азербайджане ускорили рост в этой сфере. Несмотря на последствия пандемии, показатели положительные", - написал министр.
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