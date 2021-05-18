В Азербайджане Центры по развитию МСБ проводят бесплатные тренинги для предпринимателей
Центры по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентства Азербайджана по развитию МСБ организуют в Баку, Сумгайыте, Хачмазе, Евлахе и Шеки бизнес-тренинги. Они проводятся как в онлайн-формате, так и непосредственно в самих центрах с учетом требований пандемии, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.
Профессиональные эксперты оказывают консультационные услуги субъектам МСБ, стартапам и лицам, желающим создать свой бизнес.
Участие в тренингах - бесплатное.
Информацию об их проведении в мае можно получить на https://bit.ly/3yekQAW и www.kobim.az.
Отметим, что тренинги охватывают такие направления, как планирование и развитие бизнеса, маркетинг и продажи, финансы, налоги, страхование, управление человеческими ресурсами, законодательство в сфере экспорта и предпринимательства.
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