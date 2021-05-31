Банк "МБА-МОСКВА" ООО (входит в группу ОАО "Международный Банк Азербайджана" - МБА), запустил собственный сервис денежных переводов между Россией и Азербайджаном - "Granat".

Отправляйте деньги из России в Азербайджан в рублях, получайте в манатах без комиссии с использованием мобильного приложения "Granat"!

Скачайте приложение.

Комментируя запуск нового сервиса денежных переводов, в Банке подчеркнули, что сервис создан, в первую очередь, для граждан Азербайджана, временно или постоянно проживающих в России, которые регулярно отправляют деньги своим близким и родным на Родину. Запустив сервис "Granat", Банк способствует укреплению семейных связей и материальной поддержки родных и близких, проживающих за тысячи километров.

Получить перевод в рамках сервиса "Granat" из России в Азербайджан можно в манатах, долларах США и евро. Деньги можно перевести с использованием мобильного приложения без комиссии в случае, если валюта получения отличается от валюты, в которой перевод был отправлен. Во всех остальных случаях комиссия составляет 0,9% - одна из самых выгодных среди подобных сервисов. Время перевода - от 1 минуты. Максимальная сумма переводов в течение месяца на одного клиента в рублевом эквиваленте составляет 590 тысяч. Переводы осуществляются от 500 рублей, 10 долларов США или Евро.

Одним из важных преимуществ сервиса "Granat" является возможность отправки перевода в одной валюте - рублях, а получения в другой - к примеру, манатах. Конвертация валюты отправки перевода в валюту получения перевода осуществляется по курсу Банка на момент совершения перевода.

Отправить перевод из России можно с банковской карты любого российского банка, предварительно скачав мобильное приложение "Granat", или наличными через отделения "Банка "МБА-МОСКВА". В Азербайджане получить перевод можно на карту или наличными в одном из 80 офисов Международного Банка Азербайджана.

Приложение позволяет легко выбирать нужную валюту, определять оптимальный вариант для перечисления денег, осуществлять переводы, отслеживать их статус, а также просматривать историю транзакций. Для отправки наличных денежных средств необходимо обратиться в любое отделение Банка "МБА-МОСКВА".

Будьте рядом с близкими, даже когда вы далеко! Подробная информация и тарифы на сайте granatpay.ru