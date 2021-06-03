Международная компания улучшает экономические и технические характеристики метро в Баку

Автоматическая система управления поездами международной промышленной группы Thales существенно улучшит экономические и технические характеристики линий Бакинского метрополитена, сказал Trend технический директор Thales International Azerbaijan Михаил Малиновский, передает Day.Az.

По его словам, Thales является мировым лидером в области автоматизации управления движением поездов как в метрополитене, так и на железных дорогах.

"Совместно с руководством и специалистами Бакинского метрополитена мы приступили к поэтапному внедрению современной автоматической системы управления поездами на "фиолетовой" линии. В будущем автоматическая система управления поездами существенно улучшит экономические и технические характеристики линии, значительно снизит энергопотребление, увеличит среднюю скорость и сократит интервал между поездами, сделав поездку более комфортабельной для пассажиров за счет оптимального и плавного ускорения и замедления движения поездов", - сказал он.

Технический директор отметил, что модернизация и внедрение инновационных систем автоматизации и связи обеспечат безопасность движения поездов, регулирование их скорости, управление маршрутами и расписаниями.

"Мы также сделали первый шаг в направлении модернизации старых систем управления на "красной" и "зеленой" линиях и внедрили современную компьютерную систему блокировки в депо и на станции Бакмил", - сказал Малиновский.