Азербайджан увеличил добычу золота

В январе-марте этого года в Азербайджане было добыто 1 444,6 кг золота, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, в мае в стране было добыто 317,4 кг золота, что на 6,6% больше по сравнению с апрелем.

За отчетный период в стране произведено 2 061,4 кг серебра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 16,3%. В мае было добыто 433 кг серебра, что на 3,1% больше, чем в апреле.