В Азербайджане может быть создан Фонд энергоэффективности

Предлагается создать Фонд энергоэффективности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в законопроекте "Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".

Согласно проекту, в целях стимулирования и поощрения мероприятий по рациональному использованию энергоресурсов и энергоэффективности орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти, создаст Фонд энергоэффективности.

Средства Фонда энергоэффективности будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных настоящим Законом.

Порядок формирования и использования средств Фонда энергоэффективности будет определять орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти.