В Азербайджане может быть создан Фонд энергоэффективности
Предлагается создать Фонд энергоэффективности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в законопроекте "Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".
Согласно проекту, в целях стимулирования и поощрения мероприятий по рациональному использованию энергоресурсов и энергоэффективности орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти, создаст Фонд энергоэффективности.
Средства Фонда энергоэффективности будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных настоящим Законом.
Порядок формирования и использования средств Фонда энергоэффективности будет определять орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти.
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