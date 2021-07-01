Азербайджану выгодна нынешняя ситуация на нефтяном рынке

Относительно причин роста цен на нефть есть совокупность факторов. Во-первых, есть эффект отложенного спроса на нефть во время пандемии. Сейчас в ряде ключевых стран мира неплохо идет процесс вакцинации. Это дает возможность предположить, что в целом скоро будет возобновление спроса и на авиаперевозки (10% от мирового спроса) и на перемещение граждан разных стран внутри себя и туризм. Ну и производство тоже будет восстановлено по мере снятия окончательных ограничений. Конечно, не во всем мире процесс вакцинации идет эффективно. Надо признать, что в России темпы вакцинации являются крайне неудовлетворительными из-за общественного массового антипрививочного настроения. США тоже наткнулись на то, что темпы вакцинации упали. В результате, в штате Мичиган даже начали раздавать по 100 долларов тем, кто сделал прививку. Иными словами, есть некоторый риск того, что темпы вакцинации могут все-таки затормозиться и это может приостановить рост цен на нефть в мире. Но в целом, процесс вакцинации идет, значит можно ожидать дальнейшего роста нефтяных цен.

Об этом Day.Az сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, второй момент связан с тем, что сейчас на Западе пошло интенсивное давление против нефтяных компаний со стороны общественного мнения.

"Буквально идет чуть ли не стигматизация нефтяной и газовой индустрии. Это видно по решению недавнего суда в Нидерландах по поводу Shell. Решение обязывает компанию быстрее проводить политику декарбонизации и по сути отказываться от производства нефти и газа. Shell пытается это оспорить в аппеляции. Не исключаю, что это может получиться. Но если нет, это означает скорее всего необходимость продавать кучу своих нефтегазовых активов в скором времени", - заявил он.

Наш собеседник отметил, что в компаниях Exxon и Chevron экологические активисты были миноритарными акционерами. Но в силу того, что их идеологическая повестка стала теперь значимой, они уже попали в совет директоров вышеупомянутых компаний несколько недель назад.

"Это приводит к тому, что возможно компании Exxon и Chevron будут сдерживать свои инвестиции в нефтегазовую сферу. А это будет означать, что, скорее всего, возможен дефицит на рынке", - прогнозирует российский эксперт.

Митрахович считает, что страны, входящие в ОПЕК+, такие как Россия или Азербайджан с более традиционным подходом к нефтегазовому вопросу, скорее всего, от этого выиграют.

"Потому что именно наши страны будут добывать нефть, если на Западе ее добывать не хотят. Тем не менее, если говорить про цены, то такой негативный настрой давит на ожидания, что нефти и газа, возможно, будет не хватать. Действительно, если спрос по-прежнему есть, а компаниям на Западе добывать ее становится все сложнее и сложнее, то в этих условиях, конечно, цена на нефть должна увеличиваться", - подчеркнул он.

Кстати, продолжил эксперт, американские сланцевые компании сейчас пытаются заработать деньги и выплатить долги, которых у них накопилось немало. О вложениях в увеличение производства говорить пока не приходится.

"Конечно, сланцевые компании США тоже могут в скором времени поменять свое поведение и больше начать вкладывать опять в производство. Но с учетом идеологического давления, я думаю, что восстановление производства в США может занять много времени. Хотя это тоже не исключено. Байден при всей своей зеленой повестке все-таки не принял жесткие меры, вроде запрета гидроразрыва пласта или введение дополнительных налогов на карбон в США. Поэтому я не исключаю, что второй половине года мы все-таки сможем увидеть определенный рост производства нефти в США и рост цен может притормозиться", - заявил Митрахович.

Российский эксперт сообщил, что нефть является спекулятивным товаром и зависит от притока свободных денег.

"В связи с производством федеральный резервный банк США обещает очередные вливания денег в экономику. Одна только Байденовская программа в структуре стоит 2 трлн долларов с лишним. Так что американские деньги будут печататься и пока они ещt окончательно не обесценились такими темпами, они будут приходить на нефтяные рынки.

Сам факт, что нефть стоит 75 долларов за баррель в текущий момент, уже обесценивает высказывание, что нефть является устаревшим товаром и никому не нужным. Также если посмотреть на газовые цены, то в Европе и Азии они находятся на очень высоком уровне", - заметил он.

Эксперт далее коснулсся выгоды Азербайджана и других стран ОПЕК+ от повышения цен на нефть, сказав, что страны находятся в выигрышном положении.

"В бюджет Азербайджана была заложена цена на нефть в размере чуть выше 40 долларов за баррель. Поэтому и компания SOCAR, и бюджет страны получают дополнительные доходы от продажи нефти. И в конечном счете эффект мультипликатора общий для экономики тоже позитивный. Компании зарабатывают деньги, заказывают услуги, товары внутри страны. Это тянет по цепочке всю экономику страны. Поэтому всей экономике Азербайджана выгодна нынешняя ситуация.

Когда изначально правительства стран рассчитывали на цены меньше чем сейчас, это нормально. С точки зрения долгосрочного планирования, конечно, лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Вместе с тем, если цена будет расти и дальше как обещают некоторые трейдеры (озвучиваются прогнозы вплоть до 100 долларов за баррель), - это хорошо, значит Азербайджан будет на этом зарабатывать хорошие деньги", - подытожил Станислав Митрахович.

Абдул Керимханов